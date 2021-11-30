Динара Алимбекова подвела итог 1 этапа Кубка мира по биатлону

Позитивно оценивает старт в Эстерсунде и помимо Олимпиады в Пекине готова посражаться за лидерство в общем зачете Кубка мира. Лучшая молодая биатлонистка планеты минувшего сезона Динара Алимбекова подвела итог первым двум гонкам: и в индивидуальной, и в спринте она стала 4-й. По итогам уикенда в зачете сезона она делит первую позицию с Давидовой.