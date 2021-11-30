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Динара Алимбекова подвела итог 1 этапа Кубка мира по биатлону
Позитивно оценивает старт в Эстерсунде и помимо Олимпиады в Пекине готова посражаться за лидерство в общем зачете Кубка мира. Лучшая молодая биатлонистка планеты минувшего сезона Динара Алимбекова подвела итог первым двум гонкам: и в индивидуальной, и в спринте она стала 4-й. По итогам уикенда в зачете сезона она делит первую позицию с Давидовой.
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