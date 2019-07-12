У белорусской сборной первое золото на молодежном чемпионате Европы по легкой атлетике в Швеции

Эльвира Герман стала победительницей в беге на сто метров с барьерами. В финальном забеге на 100 метров с барьерами белоруска обновила рекорд континентальных форумов среди спортсменов до 23 лет. Результат Герман - 12,70 секунды. К слову, Эльвира на сегодняшний день и действующая победительница взрослого чемпионата Европы. Также 22-летняя спортсменкав конце июня взяла золото на II Европейских играх в Минске.



В метании молота серебро нашей сборной принесла Анастасия Маслова. Она отправила снаряд на 69 метров 36 сантиметров (лучший личный результат в сезоне), уступив лишь Софье Палкиной, спортсменке из Тольятти, выступавшей под нейтральным флагом. После двух соревновательных дней в копилке Беларуси две медали. Континентальный форум среди атлетов до 23 лет завершится в воскресенье.



