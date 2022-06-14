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Белоруска Ксения Данилович выиграла серебро на турнире по дзюдо в Красноярске
Серебряную медаль на Всероссийских соревнованиях по дзюдо, проходящих в Красноярске, сегодня завоевала белоруска Ксения Данилович. В полуфинале женского турнира в весовой категории до 52 кг Данилович уверенно победила спортсменку из Монголии, однако в финальном поединке уступила россиянке Дарье Грибановой. Завтра пройдут состязания у женщин в категории до 57 кг. Нашу страну в этом весе представит Ульяна Миненкова. Также в соревновательной программе среды мужской турнир в категории до 73 кг с участием белорусов Егора Трухана, Дмитрия Минькова и Вадима Шоки. Всего в этих соревнованиях принимают участие более 200 дзюдоистов из Беларуси, России, Монголии и Узбекистана.
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