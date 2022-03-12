Белоруска Лидия Морозова сыграет в финале теннисного турнира в Ирапуато

Белоруска Лидия Морозова в паре с американкой Кейтлин Кристиан вышли в финал парного разряда турнира в мексиканском Ирапуато с призовым фондом 60 000 долларов. Это турнир категории ITF. Интернациональный дуэт минувшей ночью переиграл пару Контрерас Гомес (Мексика) - Арианн Хартоно (Нидерланды) 6:3, 6:2. В титульном поединке соперницами Морозовой и Кристиан станет тандем Анастасия Тихонова (Россия) - Даниэла Висман (Латвия).