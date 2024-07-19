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Белоруска Мария Попичич - чемпионка мира по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров
Мария Попичич стала победительницей чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ среди спортсменов не старше 18 лет. В каноэ-одиночке белоруске не было равных на дистанции 1000 м.
Медали в болгарском Пловдиве есть также на счету дуэта в составе Игоря Якшина и Ильи Филимонова. Одновременно с юниорами в борьбу за награды вступили представители молодежи.
Турнир продлится по 21 июля.
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