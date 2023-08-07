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Белоруска Сюзанна Володько стала серебряным призером II Игр стран СНГ по тяжелой атлетике

Белорусские штангисты в очередной раз подтвердили свой высокий уровень. Сюзанна Володько стала серебряным призером II Игр стран СНГ. Девушка, которая выступает в весовой категории до 71 кг, показала второй результат в рывке и была лучшей по итогам второго упражнения - "Толчок". Это позволило Сюзанне в сумме двоеборья поднять 234 кг и стать серебряным призером турнира. Состязания тяжелоатлетов продолжаются. Впереди розыгрыш медалей в трех весовых категориях.

Две награды к этому моменту принесли в копилку белорусской сборной и стрелки. В упражнении с пневматической винтовкой наши команды девушек выиграли серебро и бронзу. В тире имени маршала Тимошенко юниоры разыгрывают награды.

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