Белоруска Виктория Сафонова выступит в произвольной программе по фигурному катанию

Приятные новости пришли с турнира по фигурному катанию. Виктория Сафонова успешно откатала свою короткую программу, за которую набрала 61,46 балла и заняла 17 место. Белоруска сумела квалифицироваться в произвольную программу, участницы которой и продолжат борьбу за медали. Лидером квалификации стала россиянка Камила Валиева. Олимпийская чемпионка и призеры определятся 17 февраля.