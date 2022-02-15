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Белоруска Виктория Сафонова выступит в произвольной программе по фигурному катанию

Приятные новости пришли с турнира по фигурному катанию. Виктория Сафонова успешно откатала свою короткую программу, за которую набрала 61,46 балла и заняла 17 место. Белоруска сумела квалифицироваться в произвольную программу, участницы которой и продолжат борьбу за медали. Лидером квалификации стала россиянка Камила Валиева. Олимпийская чемпионка и призеры определятся 17 февраля.

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