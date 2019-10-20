Белоруска выиграла молодежный ЧЕ по тяжелой атлетике

Очередной триумф белорусской тяжелой атлетики. В весовой категории до 55 килограммов Людмила Псыщаница стала чемпионкой Европы среди молодежи с результатом 189 кг в сумме двоеборья. Завтра на европейском форуме у юниоров в весовой категории до 67 кг выступит Дмитрий Иванов.



