Белоруски Климович и Фурман выиграли ЧЕ по академической гребле

Татьяна Климович и Елена Фурман одержали победу на чемпионате Европы по академической гребле в итальянском Варезе.

В финале женских двоек парных кроме белорусского дуэта приняли участие тандемы из Швейцарии, Литвы, Германии, Греции и Великобритании. После первой половины дистанции наши девчата шли третьими. Однако на втором километре они значительно добавили и в итоге пересекли финиш первыми.

После церемонии награждения чемпионки вышли на связь с "Первым информационным".

Елена Фурман, Татьяна Климович, чемпионки Европы по академической гребле:

"Мы сегодня выиграли золото чемпионата Европы. Мы очень рады! Гонка была тяжелая, но у нас все получилось. Была очень сильная поддержка нашей команды и всех людей, которые нас знают. Через три недели у нас чемпионат мира, и мы надеемся, что там тоже все получится, мы оправдаем ожидания".

2 августа белорусские спортсмены выступят в трех финалах континентального форума. Основная ставка делается на серебряного призера Олимпийских игр в Париже - 2024 Евгения Золотого. Женское крыло сборной представит молодая Валерия Шендель в одиночке легкого веса. Также болеем за нашу мужскую восьмерку с рулевым.