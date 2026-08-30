Белоруски поборются за медали чемпионата мира по современному пятиборью в Китае

Белоруски в лидерах ворвались в решающую стадию чемпионата мира по современному пятиборью в Китае.

В первом полуфинале Мария Гнедчик на дистанцию лазер-рана уходила под 13-м номером, но смогла отыграть отставание и финишировала первой. Во втором пуле выступали Анастасия Орел и Виолетта Гуреева, которые синхронно пересекли финишную черту и расположились на первой и второй строчке итогового протокола.

Медали планетарного форума девушки разыграют уже 30 августа. Поддержать белорусок вы сможете в прямом эфире на телеканале "Беларусь 5", начало в 11:35 по минскому времени.

Напомним, на текущем планетарном форуме в копилке сборной Беларуси уже 2 награды: золото в женской эстафете и серебро в миксте.

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