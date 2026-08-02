Белоруски стали первыми на международном турнире по борьбе в Мозыре

Женская сборная Беларуси стала чемпионом международного турнира по борьбе. Первенство в Мозыре объединило представительниц из семи стран. В финальном противостоянии белорусские девушки сошлись на ковре с национальной командой России, которая на старт привезла один из сильнейших составов.

По итогам 10 схваток обе дружины завоевали равное количество побед, однако согласно регламенту соревнований по дополнительным показателям (квалификационным очкам - 24 к 19) победа осталась за белорусскими девчатами.

"На трибунах собралось очень много народа. В таких регионах нужно проводить международные старты, чтобы люди, живущие здесь, смогли почувствовать эмоции от большого спортивного праздника", - поделился председатель Белорусской федерации борьбы Алим Селимов.

Отметим, что Мозырь международный турнир по женской борьбе принял впервые.

Фото: БЕЛТА