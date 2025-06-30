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Белоруски стали победительницами первого тура Единой континентальной лиги по баскетболу 3х3

Белоруски стали победительницами первого тура Единой континентальной лиги по баскетболу 3х3

Белоруски выиграли первый тур дивизиона "Будущее" Единой континентальной лиги по баскетболу 3х3, который прошел в российском Обнинске, сообщает БЕЛТА.

В составе команды Беларуси выступали Полина Катлинская, Анастасия Бабак, Алена Прохорчук и Елена Титовец, которая была признана лучшим игроком турнира. Второе место заняли баскетболистки российской команды "Тулпар", бронза у казахстанского клуба "Барсы Атырау". В мужских состязаниях солигорский "Шахтер", за который играли Сергей Вабищевич, Роман Рубинштейн, Максим Лютыч и Дмитрий Куратник, стал обладателем бронзовых наград. Золото в активе российского АБК ББ, серебро у еще одной российской команды "Десятка". В стартовом туре приняли участие 12 мужских и 6 женских коллективов из Беларуси, Казахстана и России.

Второй тур дивизиона "Будущее" состоится 19 июля в Смоленске. По итогам регулярного сезона лучшие команды выступят в финальном этапе, который пройдет 15-16 августа в Астане. После финиша соревнований победители и призеры получат путевки на престижные международные турниры.

баскетболспорт