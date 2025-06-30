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Белоруски стали победительницами первого тура Единой континентальной лиги по баскетболу 3х3
Белоруски выиграли первый тур дивизиона "Будущее" Единой континентальной лиги по баскетболу 3х3, который прошел в российском Обнинске, сообщает БЕЛТА.
В составе команды Беларуси выступали Полина Катлинская, Анастасия Бабак, Алена Прохорчук и Елена Титовец, которая была признана лучшим игроком турнира. Второе место заняли баскетболистки российской команды "Тулпар", бронза у казахстанского клуба "Барсы Атырау". В мужских состязаниях солигорский "Шахтер", за который играли Сергей Вабищевич, Роман Рубинштейн, Максим Лютыч и Дмитрий Куратник, стал обладателем бронзовых наград. Золото в активе российского АБК ББ, серебро у еще одной российской команды "Десятка". В стартовом туре приняли участие 12 мужских и 6 женских коллективов из Беларуси, Казахстана и России.
Второй тур дивизиона "Будущее" состоится 19 июля в Смоленске. По итогам регулярного сезона лучшие команды выступят в финальном этапе, который пройдет 15-16 августа в Астане. После финиша соревнований победители и призеры получат путевки на престижные международные турниры.