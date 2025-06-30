Белоруски стали победительницами первого тура Единой континентальной лиги по баскетболу 3х3

В составе команды Беларуси выступали Полина Катлинская, Анастасия Бабак, Алена Прохорчук и Елена Титовец, которая была признана лучшим игроком турнира. Второе место заняли баскетболистки российской команды "Тулпар", бронза у казахстанского клуба "Барсы Атырау". В мужских состязаниях солигорский "Шахтер", за который играли Сергей Вабищевич, Роман Рубинштейн, Максим Лютыч и Дмитрий Куратник, стал обладателем бронзовых наград. Золото в активе российского АБК ББ, серебро у еще одной российской команды "Десятка". В стартовом туре приняли участие 12 мужских и 6 женских коллективов из Беларуси, Казахстана и России.