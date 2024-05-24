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Белоруски Алеся Гетманова и Наталья Варакина - чемпионки Европы по борьбе U-23

Яркие победы белорусок на чемпионате Европы по борьбе до 23 лет! Наталья Варакина и Алеся Гетманова в своих весовых категориях завоевали золотые награды! Варакина была сильнее турчанки Демирхан по качеству действий - это весовая категория 50 кг. А Гетманова одолела россиянку Сидельникову в весе 59 кг - 5:3!

Чемпионат Европы в Баку продолжается. Белорусские борцы уже завоевали 10 олимпийских лицензий.

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