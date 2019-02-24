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Белоруски Анастасия Кириллова и Полина Сероносова заняли 9 место на чемпионате мира по лыжным гонкам

Белоруски Анастасия Кириллова и Полина Сероносова заняли 9 место в женском командном спринте на чемпионате мира по лыжным гонкам в австрийском Зеефельде. Равных в этой дисциплине не было норвежкам, вторые шведки, бронза у Финляндии. Отметим, что наша мужская команда - Юрий Остапенко, Александр Воронов - не смогла пробиться в финал.

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