Белоруски Анастасия Кириллова и Полина Сероносова заняли 9 место на чемпионате мира по лыжным гонкам

Белоруски Анастасия Кириллова и Полина Сероносова заняли 9 место в женском командном спринте на чемпионате мира по лыжным гонкам в австрийском Зеефельде. Равных в этой дисциплине не было норвежкам, вторые шведки, бронза у Финляндии. Отметим, что наша мужская команда - Юрий Остапенко, Александр Воронов - не смогла пробиться в финал.