3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Белоруски Анастасия Кириллова и Полина Сероносова заняли 9 место на чемпионате мира по лыжным гонкам
Белоруски Анастасия Кириллова и Полина Сероносова заняли 9 место в женском командном спринте на чемпионате мира по лыжным гонкам в австрийском Зеефельде. Равных в этой дисциплине не было норвежкам, вторые шведки, бронза у Финляндии. Отметим, что наша мужская команда - Юрий Остапенко, Александр Воронов - не смогла пробиться в финал.
Президент
Все
Лукашенко: Сельскохозяйственная отрасль входит в число наиболее эффективных в белорусской экономике
"Вы моя гордость" - Лукашенко наградил передовиков АПК Могилевской области
Лукашенко: Желающие развязать войну в Беларуси боятся нашего единства
Лукашенко отметил, что благодаря трудовому единству у белорусов есть независимость
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все