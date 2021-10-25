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Белоруски готовятся к командному чемпионату мира - Кубку Билли Джин Кинг по теннису
Финишная прямая. Женская сборная Беларуси, которая в эти дни работает на кортах Дворца тенниса, готовится в четверг отправиться в Прагу на Кубок Билли Джин Кинг. Белорусскому зрителю эти соревнования известны под названием Кубок Федерации. Однако год назад формат командного чемпионата мира претерпел изменения. Теперь есть групповая стадия и плей-офф. 12 сборных разделены на четыре пула. Беларусь выступит в трио B. Нашими соперницами станут бельгийки и австралийки. Лишь победитель выйдет из группы в полуфинал. А в очном противостоянии нужно будет провести не пять игр, как ранее, а три. Это два матча одиночного разряда и один парный.
На Кубке Билли Джин Кинг за сборную Беларуси готовятся сыграть Александра Саснович, Юлия Готовко, Ирина Шиманович, Вера Лапко и Лидия Морозова. Поединок с командой Бельгии белоруски проведут 1 ноября. 4-го числа противостояние с австралийками. Прямые трансляции будет вести Белтелерадиокомпания.
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