Белоруски на турнире в Остраве

Внимание белорусских любителей женского тенниса на следующей неделе будет сосредоточенно на турнире в чешской Остраве, в основной сетке которого заявлены 2 наших теннисистки - Виктория Азаренко и Арина Соболенко. Девушки начнут борьбу со второго круга - матчи этого раунда стартуют в среду. Отметим, "Беларусь 5"планируеттранслировать поединки с чешских кортов.