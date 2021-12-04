Белоруски поборются за медали в гонке преследования на Кубке мира по биатлону

Белорусские биатлонистки сегодня имеют хорошие шансы оказаться на пьедестале. Гонка преследования в программе 2-го этапа Кубка мира. По итогам спринта третьей стала Анна Сола, она уйдет на дистанцию через 14 секунд после лидера Лизы Терезы Хаузер, а в 21-ой секунде от австрийки наша олимпийская чемпионка Динара Алимбекова. Во всех трех гонках нового сезона она занимала высокое четвертое место, но в пасьюте рассчитывает подняться выше. Также за белорусскую команду выступят Ирина Лещенко и Елена Кручинкина. В 14:50 прямая трансляция начнется на телеканале "Беларусь 5", а в 17 часов стартует мужская эстафета, где также выступит наша сборная.