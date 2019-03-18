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Белоруски узнали соперниц по престижному теннисному турниру в Майами
Призовой фонд 9 миллионов долларов. Так, Виктория Азаренко сразится с Доминикой Цибулковой из Словакии. Веру Лапко ждет встреча с француженкой Ализе Корне, а Александра Саснович дожидается свою оппонентку из квалификации. Первая ракетка страны и девятая в мире Арина Соболенко стартует со второго круга. На прошлой неделе она в дуэте с Элизе Мертенс из Бельгии стала победительницей турнира в Индиан-Уэллсе в парном разряде. Первые матчи основной сетки в Майами пройдут завтра. Прямые трансляции - на "Беларусь 5".
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