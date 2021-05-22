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Белоруски выиграли две медали на международном турнире серии World Athletics Continental Tour
Белорусские легкоатлетки выиграли две медали на международном турнире серии World Athletics Continental Tour в Германии.
В беге на 100 м с барьерами серебряную награду выиграла Эльвира Герман, показавшая результат 12,94 сек. Опередить белоруску смогла лишь польская спортсменка Пия Скжишовска, которая установила личный рекорд - 12,92 сек.
Еще одну награду, бронзовую, выиграла прыгунья в длину Анастасия Мирончик-Иванова, которая в своей лучшей попытке улетела на 6 м 48 см. Золото на счету представительницы Германии Малайки Михамбо - 6 м 68 см. Серебро выиграла ее соотечественница Люси Киенаст - 6 м 51 см.
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