Белоруски выиграли две медали на международном турнире серии World Athletics Continental Tour

В беге на 100 м с барьерами серебряную награду выиграла Эльвира Герман, показавшая результат 12,94 сек. Опередить белоруску смогла лишь польская спортсменка Пия Скжишовска, которая установила личный рекорд - 12,92 сек.

Еще одну награду, бронзовую, выиграла прыгунья в длину Анастасия Мирончик-Иванова, которая в своей лучшей попытке улетела на 6 м 48 см. Золото на счету представительницы Германии Малайки Михамбо - 6 м 68 см. Серебро выиграла ее соотечественница Люси Киенаст - 6 м 51 см.

