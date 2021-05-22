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Белоруски выиграли две медали на международном турнире серии World Athletics Continental Tour

Белоруски выиграли две медали на международном турнире серии World Athletics Continental Tour

Белорусские легкоатлетки выиграли две медали на международном турнире серии World Athletics Continental Tour в Германии.

В беге на 100 м с барьерами серебряную награду выиграла Эльвира Герман, показавшая результат 12,94 сек. Опередить белоруску смогла лишь польская спортсменка Пия Скжишовска, которая установила личный рекорд - 12,92 сек.

Еще одну награду, бронзовую, выиграла прыгунья в длину Анастасия Мирончик-Иванова, которая в своей лучшей попытке улетела на 6 м 48 см. Золото на счету представительницы Германии Малайки Михамбо - 6 м 68 см. Серебро выиграла ее соотечественница Люси Киенаст - 6 м 51 см.

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