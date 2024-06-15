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Белоруски заняли весь пьедестал в групповой гонке на чемпионате России по велоспорту

Белоруски заняли весь пьедестал в групповой гонке на чемпионате России по велоспорту

Белорусские спортсменки показали лучшие результаты в женской групповой гонке на чемпионате России по велоспорту в Муроме, сообщает БЕЛТА.

Дистанцию в 130 км по улицам Мурома быстрее всех преодолела наша Алена Омелюсик, на второй и третьей позициях финишировали ее подруги по команде Анастасия Киптикова и Анастасия Колесова. Омелюсик стала абсолютной победительницей чемпионата России: ранее белоруска праздновала успех в индивидуальной гонке, а также вместе с партнерами по сборной первенствовала в смешанной эстафете.

Программу соревнований в воскресенье завершит мужская групповая гонка.

Фото: БЕЛТА

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