Белоруски заняли весь пьедестал в групповой гонке на чемпионате России по велоспорту

Белорусские спортсменки показали лучшие результаты в женской групповой гонке на чемпионате России по велоспорту в Муроме, сообщает БЕЛТА.



Дистанцию в 130 км по улицам Мурома быстрее всех преодолела наша Алена Омелюсик, на второй и третьей позициях финишировали ее подруги по команде Анастасия Киптикова и Анастасия Колесова. Омелюсик стала абсолютной победительницей чемпионата России: ранее белоруска праздновала успех в индивидуальной гонке, а также вместе с партнерами по сборной первенствовала в смешанной эстафете.



Программу соревнований в воскресенье завершит мужская групповая гонка.



Фото: БЕЛТА

