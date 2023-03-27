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Белоруски завоевали 5 медалей на Всероссийских соревнованиях по велосипедному спорту на шоссе среди женщин и юниорок

Белорусские спортсменки успешно выступили в Республике Адыгея на Всероссийских соревнованиях по велосипедному спорту на шоссе среди женщин и юниорок. В групповой гонке на 100 км победительницей стала Анна Терех, Ирина Чуянкова финишировала второй. На дистанции 120 км весь пьедестал оказался белорусским: победила Анастасия Киптикова, серебро досталось Екатерине Русак, бронза у Анны Терех. Участие в гонке приняли 42 девушки.

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