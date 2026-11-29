28 ноября Белорусской автомобильной федерации понадобился практически весь день, чтобы подвести итоги сезона во всех 14 дисциплинах.

За кубками поднимались победители и призеры чемпионатов по картингу, дрифту, ралли-спринту, автокроссу, трофи-рейду.

Свои заслуженные награды получили судьи, тренеры и все причастные к развитию автоспорта в Беларуси - всего порядка 300 человек.

Николос Шурба, двукратный чемпион Беларуси по автокроссу:

"Сезон получился отличным. Мы поставили перед собой большую задачу: что-то у нас получилось, что-то не получилось, мы не везде первые, но в любом случае результат колоссальный, я считаю, такого никто не делал. Спасибо моей команде, в первую очередь, потому что это технический вид спорта, и без командной работы, подготовки техники, стратегии у нас бы ничего не вышло. Я считаю, в этом плане мы отработали лучше всех и, в принципе, показали неплохой пилотаж. Мы очень довольны этим сезоном и надеемся улучшить наши результаты".

Павел Капшай, бронзовый призер чемпионата Беларуси по ралли-спринту:

"Сезон был сложненьким: у нас была одна поломка, один раз мы очень сильно ударились в дерево, но мы доехали, и наш ролик собрал 1 млн 600 просмотров в соцсетях. Классным экипажем двигаемся дальше. Мы еще только учимся, а говорят, что в ралли надо учиться 10 лет. Я еще только третий сезон, но уже награждают, уже получается показывать какой-то результат".

Сезон в автогонках длился с февраля по ноябрь, за это время прошло порядка 30 состязаний. А завершится год традиционными "Рождественскими гонками" в конце декабря на стадионе "Заря".