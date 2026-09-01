Белорусская волейболистка Даутова продолжит карьеру в итальянском клубе "Веро Волей"

Белорусские волейболистки в трансферный период продолжают пользоваться повышенным вниманием ведущих мировых клубов, в том числе одного из сильнейших на планете чемпионатов - итальянской серии А.

18-летняя волейболистка юниорской сборной Беларуси Аида Даутова прокомментировала "Первому информационному" свой переход в клуб "Веро Волей" из Италии, где будет играть бок о бок с лучшими игроками современности, например, с олимпийской чемпионкой и чемпионкой мира Паолой Эгону.

Белоруска отметила, что ей особенно приятно представлять страну на международной арене.

"Если ты не уверен в себе, тогда как другие могут быть уверены? Надо всегда думать, что ты сможешь. До этого я играла один год во Франции в клубе "Валеро", - сказала Аида Даутова.

Отметим, что Даутова в составе юниорской сборной Беларуси успешно вернулась на мировую арену. Белоруски стали вице-чемпионками отбора на чемпионат Европы 2027 года.