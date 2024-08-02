ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Белорусская батутистка Виолетта Бордиловская завоевала серебро на Олимпиаде-2024

Белорусская батутистка Виолетта Бордиловская стала серебряным призером XXXIII летних Олимпийских игр в Париже.

В финале женского турнира по прыжкам на батуте белоруска набрала 56,060 балла, выступая первой из восьми девушек. Таким образом, Виолетта завоевала серебряную медаль.

Фото: БЕЛТА

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все