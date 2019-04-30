Белорусская делегация эстафеты огня "Пламя мира" продолжает путь в Рим. Следующая остановка - Венеция

Белорусская делегация эстафеты огня "Пламя мира" продолжает свой путь в Рим, где состоится зажжения факела II Европейских игр. Накануне преодолено еще 700 километров из Польши в Чехию, а в эти минуты огонь движется по территории Италии, следующая остановка - Венеция. Наша съемочная группа сопровождает делегацию. Детали в материале у Андрея Козлова.



Из Беларуси в Польшу, из Польши в Чехию. И уже сегодня официальная делегация эстафеты огня "Пламя мира" отправляется в Венецию - один из самых необычных городов мира и, конечно же, один из самых красивых. Это будет первая остановка в Италии, где 3 мая в Риме и будет зажжен огонь II Европейских игр, которые в июне пройдут в нашей стране.



Ожидается, что на церемонии будут присутствовать олимпийские чемпионы из Беларуси Елена Белова, Юлия Нестеренко, Дарья Домрачева и Владислав Гончаров. Накануне же белорусская делегация эстафеты "Пламя мира" продолжила движение в столицу Италии, остановившись в чешском городе Микулов. Вот таким нам этот городок Чехии показался, когда сюда мы приехали накануне.



Тем временем вторая часть белорусской делегации - караван байкеров, который и будет доставлять "Пламя мира" в Беларусь - уже добралась до Венеции. Погода, как видите, пасмурная, но этот фактор может лишь чуть замедлить передвижение групп, но ни в коем случае не остановить.



Итак, напоминаю, что до старта II Европейских игр в Беларуси остается всего 52 дня. А до начала эстафеты "Пламя мира" всего 3.