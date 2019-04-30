Белорусская делегация эстафеты "Пламя мира" продолжает движение в столицу Италии

Команда дирекции II Европейских игр, в состав которой входит и съемочная группа Агентства теленовостей, уже отправилась из Чехии в Венецию. А завтра двинется в Рим, где 3 мая будет зажжен огонь мультиспортивного форума. На торжественной церемонии будут присутствовать олимпийские чемпионы из Беларуси Дарья Домрачева, Елена Белова, Юлия Нестеренко и Владислав Гончаров.