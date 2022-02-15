Белорусская делегация поздравила Анну Гуськову в олимпийской деревне

Вот так тепло после церемонии награждения встретила нашу Анну Гуськову белорусская делегация в олимпийской деревне во главе с шефом миссии Александром Гагиевым. Прозвучало здесь в первую очередь и поздравление от Президента Беларуси Александра Лукашенко и всех тех, кто переживает и болеет за наших героев.



Атлеты, к слову, отмечают, что поддержка соотечественников ощущается даже в Пекине. Поэтому следите за выступлениями белорусов на телеканалах Белтелерадиокомпании. Верим, конечно, что белорусский флаг еще поднимется под сводами Medal Plaza



