Белорусская делегация продолжает движение в Рим к месту зажжения эстафеты огня "Пламя мира"

Белорусская делегация продолжает движение в Рим к месту торжественной церемонии зажжения эстафеты огня "Пламя мира". В составе делегации представители фонда дирекции II Европейских игр, Новогрудского завода газового оборудования и команда Агентства теленовостей. Накануне они прибыли в Варшаву. Впереди переезд в Чехию. Напомним, огонь II Европейских игр зажгут в Риме во всемирно известном музейном комплексе, где находится Арка мира. В ходе торжественного мероприятия будет презентован символ акции - оливковое дерево, а также зажжен первый факел эстафеты. За ходом эстафеты следите в информационных выпусках нашего телеканала.