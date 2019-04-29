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Белорусская делегация продолжает движение в Рим к месту зажжения эстафеты огня "Пламя мира"
Белорусская делегация продолжает движение в Рим к месту торжественной церемонии зажжения эстафеты огня "Пламя мира". В составе делегации представители фонда дирекции II Европейских игр, Новогрудского завода газового оборудования и команда Агентства теленовостей. Накануне они прибыли в Варшаву. Впереди переезд в Чехию. Напомним, огонь II Европейских игр зажгут в Риме во всемирно известном музейном комплексе, где находится Арка мира. В ходе торжественного мероприятия будет презентован символ акции - оливковое дерево, а также зажжен первый факел эстафеты. За ходом эстафеты следите в информационных выпусках нашего телеканала.
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