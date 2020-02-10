Белорусская дзюдоистка Марина Слуцкая завоевала серебро на турнире серии "Большого шлема" в Париже

Лидер национальной сборной по дзюдо Марина Слуцкая в весовой категории свыше 78 килограммов завоевала серебряную медаль на турнире серии "Большого шлема", который прошел в Париже. Белоруска победила в четырех поединках, но в финальной схватке уступила француженке Романе Дико. Нашим дзюдоистам сейчас необходимо зарабатывать очки в рейтинг олимпийской квалификации. Пока наибольшие шансы попасть на Игры в Токио у Дмитрия Шершаня, Никиты Свирида и Марины Слуцкой.



