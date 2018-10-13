Усиление со стороны. Белорусская федерация биатлона рассматривает привлечение в состав сборной пяти российских спортсменов. Девушек - Елены и Ирины Кручинкиных, Анны Мусатовой и Арины Яборовой, в мужскую команду - Никиты Лобастова. Мотив - преодоление временных трудностей, связанных с неэффективным функционированием прежней системы подготовки спортивного резерва, сообщает сайт федерации. Отметим, Союз биатлонистов России претензий по переходу не имеет, а значит спортсмены смогут выступать за Беларусь уже в этом сезоне.