Белорусская федерация футбола получит 4,3 миллиона евро на борьбу с последствиями пандемии

Это сумму выделит УЕФА. Финансовая помощь будет направлена всем 55-ти ассоциациям. В рамках программы "Хет-трик" национальным ассоциациям выделено 236 миллионов евро, которые будут поделены поровну. Отмечается, что каждая федерация сама будет решать, на какие нужды направить выделенные средства.



