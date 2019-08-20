Белорусская федерация футбола сообщила о дебюте белорусов в Pro Evolution Soccer

"Белыя крылы" в одной из самых популярных компьютерных игр современности. Белорусская федерация футбола на своем официальном сайте сообщила, что достигнута договоренность о дебюте белорусов в спортивном симуляторе Pro Evolution Soccer. Выход национальной сборной Беларуси в виртуальный мир состоится накануне старта Евро-2020 - турнира, на реальный выход в который шансы у нашей команды еще есть.