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Белорусская федерация футбола сообщила о дебюте белорусов в Pro Evolution Soccer

"Белыя крылы" в одной из самых популярных компьютерных игр современности. Белорусская федерация футбола на своем официальном сайте сообщила, что достигнута договоренность о дебюте белорусов в спортивном симуляторе Pro Evolution Soccer. Выход национальной сборной Беларуси в виртуальный мир состоится накануне старта Евро-2020 - турнира, на реальный выход в который шансы у нашей команды еще есть.

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