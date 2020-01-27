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Белорусская федерация гандбола планирует создать резервную национальную команду
Федерация гандбола планирует создать резервную национальную команду для более плодотворного роста достижений вида спорта. Об этом заявил председатель федерации Владимир Коноплев по возвращении из Швеции. На нынешнем Евро белорусы заняли десятое место. На счету команды три победы, ничья и три поражения. Два из них - от финалистов турнира.
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