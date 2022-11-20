От психологической поддержки до помощи в трудоустройстве. Белорусская федерация тенниса и российский спортивный фонд "Мы выступаем как один" подписали соглашение о сотрудничестве. Церемония состоялась в Москве. Теперь белорусским теннисистамстанет доступна юридическая, психологическая, образовательная и профессиональная поддержка, которую оказывает фонд.



Это касается мотивации юных спортсменов, психологической поддержки уже опытных, а также обучения и трудоустройства тех, кто закончил профессиональную карьеру. Благодаря такому партнерству станет возможно оказывать помощь белорусским спортсменам, которые сегодня из-за политического давления лишены возможности выступать на соревнованиях международного уровня.



Фонд "Мы выступаем как один"был создан для поддержки спортсменов, которые были отстранены от соревнований по неспортивным причинам. Одна из задач фонда -информирование широкой российской и зарубежной аудитории о положении спортсменов в условиях отстранения и о важности их социальной адаптации, получения образования и трудоустройства.



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