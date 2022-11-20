3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Белорусская федерация тенниса и российский спортивный фонд "Мы выступаем как один" подписали соглашение о сотрудничестве
От психологической поддержки до помощи в трудоустройстве. Белорусская федерация тенниса и российский спортивный фонд "Мы выступаем как один" подписали соглашение о сотрудничестве. Церемония состоялась в Москве. Теперь белорусским теннисистамстанет доступна юридическая, психологическая, образовательная и профессиональная поддержка, которую оказывает фонд.
Это касается мотивации юных спортсменов, психологической поддержки уже опытных, а также обучения и трудоустройства тех, кто закончил профессиональную карьеру. Благодаря такому партнерству станет возможно оказывать помощь белорусским спортсменам, которые сегодня из-за политического давления лишены возможности выступать на соревнованиях международного уровня.
Фонд "Мы выступаем как один"был создан для поддержки спортсменов, которые были отстранены от соревнований по неспортивным причинам. Одна из задач фонда -информирование широкой российской и зарубежной аудитории о положении спортсменов в условиях отстранения и о важности их социальной адаптации, получения образования и трудоустройства.
Фото:pixabay.com
Другие новости спорта:
Президент
Все
Глава ОАЭ пригласил Александра Лукашенко на неформальный ужин
В Беларуси усилят социальные гарантии для ветеранов и пострадавших от войн лиц
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Политика
Все
Общество
Все
В Беларуси постановлением утверждены правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности
Журналистка из Сербии: Санкции против белорусского народа несправедливые
Ярослав Августыняк: В Польше хотят изменить власть в Беларуси
ЖКХ и здравоохранение - что еще обсудила Наталья Кочанова на приеме граждан в Россонах
В мире
Все
Радикалы устроили разбой и подожгли трамвай в центре Амстердама
В Тбилиси в акции протеста против результатов парламентских выборов участие приняли представители ЕС
В китайском городе Чжухай внедорожник въехал в толпу людей - пострадали около 20 человек
Экономика падает, потому что эстонцы "ноют" - история о том, как Кая Каллас решает проблемы в стране
Регионы
Все
Происшествия
Все