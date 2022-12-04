Белорусская гимнастка Анастасия Салос взяла серебро на турнире в Сочи

Белорусская спортсменка Анастасия Салос завоевала серебряную медаль в многоборье на турнире по художественной гимнастике "Небесная грация" в Сочи, сообщаетБелТА.

Представительница Беларуси заработала вторую сумму баллов - 191,15, уступив только победительнице россиянке Лале Крамаренко, у которой 206,80 балла.

Первый турнир "Небесная грация" состоялся год назад в Москве. Тогда лучшей также оказалась Лала Крамаренко, второй была Анна Каменщикова из Беларуси, третьей стала представительница Грузии Кетеван Аболишвили.