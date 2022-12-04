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Белорусская гимнастка Анастасия Салос взяла серебро на турнире в Сочи
Белорусская спортсменка Анастасия Салос завоевала серебряную медаль в многоборье на турнире по художественной гимнастике "Небесная грация" в Сочи, сообщаетБелТА.
Представительница Беларуси заработала вторую сумму баллов - 191,15, уступив только победительнице россиянке Лале Крамаренко, у которой 206,80 балла.
Первый турнир "Небесная грация" состоялся год назад в Москве. Тогда лучшей также оказалась Лала Крамаренко, второй была Анна Каменщикова из Беларуси, третьей стала представительница Грузии Кетеван Аболишвили.
Эти соревнования проводятся по инициативе олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Алины Кабаевой. Их главная цель - популяризация этого красивого вида спорта.
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