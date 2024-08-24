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Белорусская каноистка Елена Ноздрева стала победительницей чемпионат мира на дистанции 1000 метров
Белорусская каноистка Елена Ноздрева победила в чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ 2024 года в Узбекистане, сообщает БЕЛТА.
Звание сильнейшей на планете Ноздрева завоевала на дистанции 1000 метров среди каноэ-одиночек. Первую половину финального заезда Елена шла второй, но затем захватила лидерство и ушла в отрыв. В какой-то момент преимущество белоруски достигло четырех секунд. Ближе к финишу к нашей каноистке приблизилась венгерка Джада Брагато, но опередить Ноздреву не смогла. Тройку призеров замкнула китаянка Дзян Сина.
Таким образом, белорусская спортсменка стала четырехкратной чемпионкой мира, всего в активе Елены 10 наград с мировых первенств (4-2-4). Ранее в нынешнем году Ноздрева одержала победу на чемпионате Европы на дистанции вдвое короче.
Фото: НОК
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