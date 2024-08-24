Белорусская каноистка Елена Ноздрева стала победительницей чемпионат мира на дистанции 1000 метров

Белорусская каноистка Елена Ноздрева победила в чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ 2024 года в Узбекистане, сообщает БЕЛТА .



Звание сильнейшей на планете Ноздрева завоевала на дистанции 1000 метров среди каноэ-одиночек. Первую половину финального заезда Елена шла второй, но затем захватила лидерство и ушла в отрыв. В какой-то момент преимущество белоруски достигло четырех секунд. Ближе к финишу к нашей каноистке приблизилась венгерка Джада Брагато, но опередить Ноздреву не смогла. Тройку призеров замкнула китаянка Дзян Сина.

