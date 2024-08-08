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Белорусская каноистка Юлия Трушкина пробилась в полуфинал на Олимпиаде в Париже
Белорусская представительница гребли на каноэ Юлия Трушкина удачно стартовала на XXXIII летних Олимпийских играх в Париже, сообщает БЕЛТА.
Днем четверга белоруска начала выступления на самой короткой личной дистанции в женской каноэ-одиночке - 200-метровке. Трушкина приняла участие во втором предварительном заезде, где также были представлены гребчихи из Чили, Колумбии, Китая, США, Молдовы и Украины. Для прямого прохода в полуфинал требовалось занять место не ниже второго, и с этой задачей Юлия справилась: наша спортсменка финишировала второй с результатом 46,15 сек. вслед за американкой Невин Харрисон.
Также в субботу, 10 августа, борьбу за выход в финал в мужской байдарке-одиночке на 1000 м поведет наш Владислав Кравец.
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