Белорусская каноистка Юлия Трушкина пробилась в полуфинал на Олимпиаде в Париже

Днем четверга белоруска начала выступления на самой короткой личной дистанции в женской каноэ-одиночке - 200-метровке. Трушкина приняла участие во втором предварительном заезде, где также были представлены гребчихи из Чили, Колумбии, Китая, США, Молдовы и Украины. Для прямого прохода в полуфинал требовалось занять место не ниже второго, и с этой задачей Юлия справилась: наша спортсменка финишировала второй с результатом 46,15 сек. вслед за американкой Невин Харрисон.