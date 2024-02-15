Белорусская конькобежка Слоева стала четвертой на 1000 м на Всероссийской спартакиаде сильнейших

В шаге от наград Всероссийской спартакиады сильнейших сегодня остановились белорусские спортсменки. В Челябинске, где проходят соревнования по конькобежному спорту, белоруска Екатерина Слоева показала высокие секунды и заняла в итоговом протоколе на дистанции 1 000 метров 4 место. Еще одна наша спортсменка - Анна Доморацкая, которая в паре со Слоевой открывала программу дня, также финишировала в элитной шестерке.