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Белорусская конькобежка Слоева стала четвертой на 1000 м на Всероссийской спартакиаде сильнейших

В шаге от наград Всероссийской спартакиады сильнейших сегодня остановились белорусские спортсменки. В Челябинске, где проходят соревнования по конькобежному спорту, белоруска Екатерина Слоева показала высокие секунды и заняла в итоговом протоколе на дистанции 1 000 метров 4 место. Еще одна наша спортсменка - Анна Доморацкая, которая в паре со Слоевой открывала программу дня, также финишировала в элитной шестерке.

Спартакиада - это возможность моделирования подготовки к Олимпиаде для нашей сборной, ведь главные старты 4-летия приходятся на февраль.

Вслед за девушками на дистанцию 1 000 метров вышли мужчины. Лидер сборной Беларуси Игнат Головатюк также показал 4-е время.

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