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Татьяна Холодович стала лучшей на командном чемпионате Европы в первой лиге
Соревнования принимает норвежский Саннес. Результат белоруски - 61 метр 17 сантиметров. Один из лидеров сборной приносит 11 очков в копилку. Вторыми в своих дисциплинах стали Дмитрий Набоков - прыжки в высоту, Алексей Ничипор - толкание ядра и Владислав Булахов - прыжки в длину. Это также по 10 баллов. После двух дней соревнований белорусы на 5-м месте. Но лишь первая строка позволит команде выйти в Суперлигу. Поправить положение еще есть возможность завтра. Сегодня в 13:30 на "Беларусь 5" начнется прямая трансляция континентального форума. В беге на 100 метров с барьерами в финале выступит наша Эльвира Герман - действующая чемпионка Европы, триумфатор II Европейских игр. По итогам старта тренерский штаб определится с составом на матчевую встречу Европа - США. Грандиозное событие в мире спорта примет минский стадион "Динамо" 9 и 10 сентября.
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