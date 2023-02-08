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Белорусская молодежная сборная по хоккею готовится к домашнему турниру "Кубок Будущего"
Молодежная сборная Беларуси по хоккею на "Чижовка-Арене" продолжает подготовку к домашнему турниру "КубокБудущего".
8 февраля в команду Сергея Стася были вызваны два форварда - Вадим Мороз, представляющий минское "Динамо" в КХЛ, и Мирослав Михалев, играющий за "Динамо-Шинник" в МХЛ. В турнире помимо белорусов примут участие молодежная сборная Казахстана и две команды из России - юниорская и до 17 лет.
Уже 9 февраля белорусы выйдут на лед "Чижовка-Арены" против сверстников из Казахстана, стартовое вбрасывание состоится в 19:30. Смотрите прямую трансляцию на "Беларусь 5".
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