Белорусская молодежная сборная по хоккею готовится к домашнему турниру "Кубок Будущего"

8 февраля в команду Сергея Стася были вызваны два форварда - Вадим Мороз, представляющий минское "Динамо" в КХЛ, и Мирослав Михалев, играющий за "Динамо-Шинник" в МХЛ. В турнире помимо белорусов примут участие молодежная сборная Казахстана и две команды из России - юниорская и до 17 лет.