Белорусская молодежная сборная по хоккею сражается с норвежцами. Прямое включение

Переносимся на "Чижовка-Арену", где проходит молодежный чемпионат мира по хоккею в первом дивизионе. Сборная Беларуси под руководством Дмитрия Дудика пытается выйти в элитный дивизион. Задача непростая - нашей команде нельзя проигрывать и надеяться, что Латвия потеряет очки в двух оставшихся матчах на турнире.



Но детальнее о раскладах в группе расскажет наш спортивный обозреватель Станислав Липский. Прямо сейчас он работает на матче белорусов и норвежцев. Вам слово. Как дела у нашей дружины? (прямое включение).



