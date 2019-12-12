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Белорусская молодежная сборная по хоккею сражается с норвежцами. Прямое включение
Переносимся на "Чижовка-Арену", где проходит молодежный чемпионат мира по хоккею в первом дивизионе. Сборная Беларуси под руководством Дмитрия Дудика пытается выйти в элитный дивизион. Задача непростая - нашей команде нельзя проигрывать и надеяться, что Латвия потеряет очки в двух оставшихся матчах на турнире.
Но детальнее о раскладах в группе расскажет наш спортивный обозреватель Станислав Липский. Прямо сейчас он работает на матче белорусов и норвежцев. Вам слово. Как дела у нашей дружины? (прямое включение).
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