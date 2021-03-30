Белорусская сборная по футболу сыграет против лучшей сборной мира

Большой футбол: матч против лучшей сборной в мире. Белорусские футболисты сегодня в Бельгии проведут поединок отборочного турнира чемпионата мира против самой рейтинговой команды, выступающей под эгидой ФИФА. "Беларусь 5" встречу покажет в прямом эфире. Наша сборная удачно начала турнир победой над эстонцами, но следующий соперник намного сильнее. Какие настроения в стане белорусов, и как повлияет на игру ужесточение антиковидных мер? Из бельгийского Левена репортаж Николая Стуло.



Матч Бельгия - Беларусь пройдетв 100-тысячном городе Левен, в 30 километрах от Брюсселя. Тот факт, что это небольшой стадион, не имеет никакого значения в период пандемии. Трибуны все равно сегодня останутся пустыми.





Меры безопасности

С пятницы прошлой недели в Бельгии введены дополнительные меры безопасности. Закрыты все учебные заведения, кроме дошкольных. В кафе еда только на вынос. В непродовольственных магазинах введена предварительная запись. После 22 часов на улице появляться нельзя без уважительной причины. Но местных жителей все же не удается в полной мере заставить исполнять эти правила. Пришла весна - сегодня до +23 градусов. Даже маски здесь носят не все и не всегда.

Футбольное сообщество антиковидный протокол соблюдает тщательно. Тесты перед вылетом, минимум контактов, а уже в Брюсселе белорусам предложили еще раз провериться.

Беларусь готовится к матчу против лучшей сборной мира

Белорусам сегодня играть против первой сборной мира в рейтинге ФИФА. Она сильна и командой, и индивидуально. Большая проблема - как сдержать самого габаритного форварда Европы Ромело Лукаку.

В предматчевой тренировке принимали участие все 25 игроков. Белорусы не собираются играть только от обороны, несмотря на огромный авторитет соперника.

Круг общения на свежем воздухе во время пандемии в Бельгии сократили с 10 до 4 человек. Но сегодня в Левене это предписание соблюдаться не будет. Белорусы очень постараются нарушить субординацию в рейтинге ФИФА, сотворить сенсацию, а для этого понадобится плотная опека, монолитная оборона.