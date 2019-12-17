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Белорусская сборная U-20 по хоккею будет расформирована и снята с хоккейного чемпионата страны

Белорусская сборная U-20 по хоккею будет расформирована и снята с хоккейного чемпионата страны

Таков итог заседания исполкома ФХРБ, на котором подвели итоги выступления молодежной сборной страны на планетарном форуме в Минске, дав ему оценку "неудовлетворительно". Подопечные Дмитрия Дудика заняли на молодежном чемпионате мира 3 место и не сумели решить задачу по выходу в элиту. Основной причиной неудачи была названа неспособность тренерского штаба в полной мере мобилизовать лучших молодых хоккеистов страны на достижение результата.

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