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Белорусская сборная выиграла четыре медали по академической гребле в Белграде
Юниорская сборная страны по академической гребле сегодня вернулась из Белграда, где накануне завершился чемпионат Европы. Континентальный форум для нашей команды стал успешным.
4 награды завоевали белорусы: 2 золота, 1 серебро и 1 бронзу
Первую медаль высшего достоинства на водах канала "Ада Циганлия" принесла Виолетта Дмитриева. Она отличилась в гонках женских одиночек. Еще одно золото выиграли Дарья Вырупаева и Анастасия Русак. Они выступали в заезде парных двоек. Бронзу в стартах распашных дуэтов завоевали Денис Климято и Александр Яскель. Серебром копилку белорусской команды пополнили девушки из экипажа восьмерки с рулевым.
Сергей Хмельков, директор РЦОП по гребным видам спорта:
"Я считаю, что это достойный результат, потому что была проделана очень большая работа. Во-первых, поздравляя ребят, отмечал, что они были всего лишены с учетом этих мер предосторожности, связанных с пандемией коронавируса. Это старты юниорские, есть куда расти. Я сегодня обозначил, что дай бог это было бы ступенькой к большим стартам и большой карьере".
Дарья Вырупаева, победительница юниорского чемпионата Европы по академической гребле:
"Это был трудный год. Из-за пандемии перенесли соревнования с мая на сентябрь. И на три месяца затянулась подготовка. Но мы выдержали, возможно, это даже к лучшему, что произошло".
Анастасия Русак, победительница юниорского чемпионата Европы по академической гребле:
"Было очень сложно, но, наверно, больше мотивировало то, что мы можем доказать, что мы это можем, и то, что дали такую возможность - выехать за границу".
В медальном зачете Беларусь заняла 3-е место, пропустив вперед себя лишь сборные Румынии и Франции.
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