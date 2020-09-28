Белорусская сборная выиграла четыре медали по академической гребле в Белграде

Юниорская сборная страны по академической гребле сегодня вернулась из Белграда, где накануне завершился чемпионат Европы. Континентальный форум для нашей команды стал успешным.





4 награды завоевали белорусы: 2 золота, 1 серебро и 1 бронзу

Первую медаль высшего достоинства на водах канала "Ада Циганлия" принесла Виолетта Дмитриева. Она отличилась в гонках женских одиночек. Еще одно золото выиграли Дарья Вырупаева и Анастасия Русак. Они выступали в заезде парных двоек. Бронзу в стартах распашных дуэтов завоевали Денис Климято и Александр Яскель. Серебром копилку белорусской команды пополнили девушки из экипажа восьмерки с рулевым.

Сергей Хмельков, директор РЦОП по гребным видам спорта:

"Я считаю, что это достойный результат, потому что была проделана очень большая работа. Во-первых, поздравляя ребят, отмечал, что они были всего лишены с учетом этих мер предосторожности, связанных с пандемией коронавируса. Это старты юниорские, есть куда расти. Я сегодня обозначил, что дай бог это было бы ступенькой к большим стартам и большой карьере".

Дарья Вырупаева, победительница юниорского чемпионата Европы по академической гребле:

"Это был трудный год. Из-за пандемии перенесли соревнования с мая на сентябрь. И на три месяца затянулась подготовка. Но мы выдержали, возможно, это даже к лучшему, что произошло".

Анастасия Русак, победительница юниорского чемпионата Европы по академической гребле:

"Было очень сложно, но, наверно, больше мотивировало то, что мы можем доказать, что мы это можем, и то, что дали такую возможность - выехать за границу".