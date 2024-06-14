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Белорусская синхронистка Василина Хондошко стала чемпионкой Игр стран БРИКС в произвольной программе

В столице Татарстана проходят Игры стран БРИКС. И для белорусов есть хорошие новости: синхронистка Василина Хондошко стала первой. Девушке не было равных в произвольной программе соло. Это вторая золотая награда нашей страны на мультитурнире.

Подробности рассказала Кристина Камыш (см. видео).

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