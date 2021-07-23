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Белорусская спортивная делегация назвала имена знаменосцев на торжественную церемонию открытия Игр
Белорусская спортивная делегация назвала имена знаменосцев на торжественную церемонию открытия Игр. Ими избраны пловец Никита Цмыг и лучница Анна Марусова. Традиционного парада атлетов на этот раз не будет, запланировано шествие лишь тех людей, кто уже отбыл трехдневный карантин. Абсолютно все спортсмены всех стран прибывают не ранее чем за 5 дней до начала своих состязаний. Это обязательные правила, связанные с антиковидными мерами безопасности в деревне. Поэтому часть белорусской команды все еще находится на родине. 22 человека выступят в шествии от нашей страны - это 16 спортсменов и 6 официальных лиц. Во время представления делегации будут выходить согласно японской азбуке катакана. Сразу после Греции, а она традиционно первая, пойдет сборная беженцев. Беларусь станет 161-й из 207 делегаций.
Ответственность ощущается перед открытием Игр. Нам доверили важную миссию, мы первыми из белорусской команды выйдем на стадион. Конечно, приятно, почетно и ответственно.
Чтобы белорусский флаг в Токио поднимался над олимпийскими объектами как можно чаще.
Впервые в истории у всех сборных на Играх флаг будут нести двое - и мужчина, и женщина. Японский старт проходит под знаком гендерного равенства. Организаторам практически удалось достигнуть абсолютных чисел - женщин-спортсменок на олимпийском турнире будет почти 49 %.
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