Белорусская спортивная делегация назвала имена знаменосцев на торжественную церемонию открытия Игр. Ими избраны пловец Никита Цмыг и лучница Анна Марусова. Традиционного парада атлетов на этот раз не будет, запланировано шествие лишь тех людей, кто уже отбыл трехдневный карантин. Абсолютно все спортсмены всех стран прибывают не ранее чем за 5 дней до начала своих состязаний. Это обязательные правила, связанные с антиковидными мерами безопасности в деревне. Поэтому часть белорусской команды все еще находится на родине. 22 человека выступят в шествии от нашей страны - это 16 спортсменов и 6 официальных лиц. Во время представления делегации будут выходить согласно японской азбуке катакана. Сразу после Греции, а она традиционно первая, пойдет сборная беженцев. Беларусь станет 161-й из 207 делегаций.