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Белорусская спортсменка Александра Саснович сражается за выход в основу теннисного турнира в Дохе
Александра Саснович в эти минуты сражается за выход в основную сетку турнира в Дохе. В финале квалификации белоруска сражалась с Кирстен Флипкенс и одержала победу, разобравшись с соперницей - 6:3, 6:3. Кроме Саснович в основной сетке также Арина Соболенко и Виктория Азаренко. "Беларусь 5" будет транслировать матчи турнира.
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