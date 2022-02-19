Белорусская спортсменка Александра Саснович сражается за выход в основу теннисного турнира в Дохе

Александра Саснович в эти минуты сражается за выход в основную сетку турнира в Дохе. В финале квалификации белоруска сражалась с Кирстен Флипкенс и одержала победу, разобравшись с соперницей - 6:3, 6:3. Кроме Саснович в основной сетке также Арина Соболенко и Виктория Азаренко. "Беларусь 5" будет транслировать матчи турнира.