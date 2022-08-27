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Белорусская теннисистка Александра Саснович пробилась в финал на турнире в Кливленде
Четвертый финал на турнирах серии ВТА в карьере! Александра Саснович будет бороться за титул на соревнованиях в американском Кливленде.
Минувшей ночью белоруска в волевом стиле взяла верх над Ализе Корне из Франции, уступив в первой партии - 6:7, в следующей - Саснович взяла реванш 7:5 и выиграла решающую - 6:3.
За трофей Александра будет бороться с Людмилой Самсоновой из России уже сегодня, начало в 20 часов. В трех предыдущих финалах белоруска уступала.
Фото: AFP 2022 / PAUL CROCK
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