Белорусская теннисистка Александра Саснович пробилась в финал на турнире в Кливленде

Четвертый финал на турнирах серии ВТА в карьере! Александра Саснович будет бороться за титул на соревнованиях в американском Кливленде.

Минувшей ночью белоруска в волевом стиле взяла верх над Ализе Корне из Франции, уступив в первой партии - 6:7, в следующей - Саснович взяла реванш 7:5 и выиграла решающую - 6:3.

За трофей Александра будет бороться с Людмилой Самсоновой из России уже сегодня, начало в 20 часов. В трех предыдущих финалах белоруска уступала.



