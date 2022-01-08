Белорусская теннисистка Александра Саснович вышла в финал турнира в Мельбурне
Она ждала этого 4 года. Королева трехсетовых матчей Александра Саснович вышла в финал турнира в Мельбурне с призовым фондом более 200 тысяч долларов. В 1/2 белоруска встречалась с американкой Энн Ли. По ходу первого сета наша теннисистка проигрывала - 2:5. Однако затем Александра собралась и вырвала победу на тай-брейке - 7:6. Вторую партию за собой оставила соперница - 6:2. Однако в решающем сете Саснович своего не упустила - 6:3. Отметим, почти два с половиной часа провели спортсменки на корте. За титул Александра будет бороться с Амандой Анисимовой из США.
Спасибо всем болельщикам за поддержку. Здесь великолепная атмосфера. Я знаю, что вы пришли сюда уже на следующий матч - Надаля и Руусувуори. Но надеюсь, что вам было интересно посмотреть и за нашим противостоянием. Я, правда, старалась! Естественно, я готова к финалу на все 100 процентов. Я уверена, что это будет непросто. Аманда Анисимова - великолепный игрок. Как по мне, так у нее одна из лучших техник во всем туре. 1/2 мне тоже далась непросто. Но я рада, что победила.
Для Саснович это будет третий финал на турнирах под эгидой WTA. В двух предыдущих она терпела поражения. Соперницы в очных противостояниях ранее не пересекались. Девушки появятся на корте завтра ориентировочно в 07:00. Телеканал "Беларусь 5" будет вести прямую трансляцию.
Другие спортивные новости: