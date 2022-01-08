Белорусская теннисистка Александра Саснович вышла в финал турнира в Мельбурне

Спасибо всем болельщикам за поддержку. Здесь великолепная атмосфера. Я знаю, что вы пришли сюда уже на следующий матч - Надаля и Руусувуори. Но надеюсь, что вам было интересно посмотреть и за нашим противостоянием. Я, правда, старалась! Естественно, я готова к финалу на все 100 процентов. Я уверена, что это будет непросто. Аманда Анисимова - великолепный игрок. Как по мне, так у нее одна из лучших техник во всем туре. 1/2 мне тоже далась непросто. Но я рада, что победила.

Александра Саснович - 107-я ракетка мира