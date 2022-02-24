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Белорусская теннисистка Арина Соболенко поспорит за выход в полуфинал турнира в Дохе с Игой Швентек

Арина Соболенко сразится за выход в полуфинал теннисного турнира в Дохе с восьмой сеяной Игой Швентек. Накануне белоруска в матче 1/8 финала в двух сетах переиграла швейцарку Джил Тайхман - 6:2,6:1. Со Швентек Соболенко играла в прошлом году на итоговом турнире года, и тогда победа в трехметровом противостоянии осталась за нашей теннисисткой.

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